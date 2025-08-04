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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Понедельник 04 августа 2025 21:16
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и еще ряде областей в понедельник, 4 августа, вечером, была объявлена тревога. Причина - угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:15 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистикиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Угроза применения баллистики из Курска", - уточнили в Воздушных силах.

Ночная атака

Напомним, в ночь на 4 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.

По данным Воздушных сил, для атаки россияне использовали 162 ударных дрона, в том числе "Шахеды", а также одну аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 161 вражеский дрон на севере, юге, востоке и в центре страны.

Было одно попадание дрона. Также на девяти локациях в Одесской и Киевской областях падали обломки.

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Российская Федерация Курская область Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
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