У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Пізно ввечері, 23 червня, у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

Зазначимо, що військові писали, що фіксували нещодавно долги в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Одеській областях. Мер Одеси Геннадій Труханов писав також про загрозу для міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.