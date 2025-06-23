В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Поздно вечером, 23 июня, в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА.

Отметим, что военные писали, что фиксировали недавно долги в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Одесской областях. Мэр Одессы Геннадий Труханов писал также об угрозе для города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.