В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина
Поздно вечером, 23 июня, в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА.
Отметим, что военные писали, что фиксировали недавно долги в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Одесской областях. Мэр Одессы Геннадий Труханов писал также об угрозе для города.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
Удары РФ
Напомним, в ночь на 23 июня россияне запустила по территории Украины 352 беспилотника типа "Шахед" и дроны-имитаторы, а также баллистические и крылатые ракеты. Основным направлением удара стал Киев.
По состоянию на 9:00 было известно, что силы ПВО сбили 354 воздушные цели. В частности, 146 беспилотников разных типов были сбиты, и 193 локально потеряны или подавлены РЭБ. Кроме того, 5 крылатых ракет сбили, 7 баллистических - сбили, и еще 3 локально потеряны.
Отметим, что в результате российской атаки по Киеву, в городе было много повреждений, а также есть погибшие и пострадавшие. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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