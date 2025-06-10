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У Києві та низці областей оголосили тривогу: що відомо

Ілюстративне фото: У Києві та низці областей оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та низці областей України вночі пролунала повітряна тривога через небезпеку атаки дронів типу “Шахед”.

Тривога у Києві була оголошена о 00:02. 

"Київ залишайтесь в укриттях! "Шахед" у напрямку столиці", - повідомили в Повітряних силах. 

За даними військових, станом на 00:05 російські ударні дрони рухалися:

  • Черкаська область: безпілотник курсом на Смілу.
  • Кременчук: декілька "Шахедів" у напрямку міста.
  • Полтавська область: до 30 шахедів у різних районах. 

Масовані атаки Росії

У ніч на 9 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку на територію України, застосувавши ракети та дрони. У повітряному просторі було зафіксовано 499 ворожих цілей.

Цього разу зафіксовано найбільшу кількість безпілотників за весь час - ворог випустив 479 дронів. Окрім того, для удару було використано чотири гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

Найінтенсивніше противник використовує дрони, які запускає майже щонічно, здійснюючи масштабні обстріли в різних регіонах. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет.

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Повітряні сили УкраїниПовітряна тривога