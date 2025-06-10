У Києві та низці областей оголосили тривогу: що відомо

Масовані атаки Росії

У ніч на 9 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку на територію України, застосувавши ракети та дрони. У повітряному просторі було зафіксовано 499 ворожих цілей.

Цього разу зафіксовано найбільшу кількість безпілотників за весь час - ворог випустив 479 дронів. Окрім того, для удару було використано чотири гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

Найінтенсивніше противник використовує дрони, які запускає майже щонічно, здійснюючи масштабні обстріли в різних регіонах. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет.

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