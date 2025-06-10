В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что известно

Массированные атаки России

В ночь на 9 июня Россия осуществила массированную воздушную атаку на территорию Украины, применив ракеты и дроны. В воздушном пространстве было зафиксировано 499 вражеских целей.

На этот раз зафиксировано наибольшее количество беспилотников за все время - враг выпустил 479 дронов. Кроме того, для удара было использовано четыре гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

Наиболее интенсивно противник использует дроны, которые запускает почти ежесуточно, осуществляя масштабные обстрелы в различных регионах. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.

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