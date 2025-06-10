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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что известно

Иллюстративное фото: В Киеве и ряде областей объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде областей Украины ночью прозвучала воздушная тревога из-за опасности атаки дронов типа "Шахед".

Тревога в Киеве была объявлена в 00:02.

"Киев оставайтесь в укрытиях! "Шахед" в направлении столицы", - сообщили в Воздушных силах.

По данным военных, по состоянию на 00:05 российские ударные дроны двигались:

  • Черкасская область: беспилотник курсом на Смелу.
  • Кременчуг: несколько "Шахедов" в направлении города.
  • Полтавская область: до 30 шахедов в разных районах.
  • Более 10 новых групп шахедов курсом на Киевщину через север Черниговщины.
  • Харьковщина: новые группы ударных БпЛА мимо Золочева/Люботин в направлении Полтавщины.
  • Мимо Белой Церкви несколько групп ударных дронов курсом на Житомирщину.
  • До 10 групп дронов с Николаевщины курсом на Одесскую область.

 

Массированные атаки России

В ночь на 9 июня Россия осуществила массированную воздушную атаку на территорию Украины, применив ракеты и дроны. В воздушном пространстве было зафиксировано 499 вражеских целей.

На этот раз зафиксировано наибольшее количество беспилотников за все время - враг выпустил 479 дронов. Кроме того, для удара было использовано четыре гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

Наиболее интенсивно противник использует дроны, которые запускает почти ежесуточно, осуществляя масштабные обстрелы в различных регионах. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.

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Воздушные силы УкраиныВоздушная тревога