UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Фото: в Києві та низці областей оголосили тривогу 12 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві та низці областей оголосили тривогу вдень 12 квітня. Наразі є загроза застосування балістики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та КМВА.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться у повідомленні КМВА.

Киян просять подбати про свою безпеку - негайно пройти до укриттів і залишатись там до завершення тривоги.

Окрім Києва, тривогу через загрозу балістики оголосили ще у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській, Дніпропетровввській областях.
Повітряна тривога оголошена в Києві і низці областей 12 квітня (t.me/alarmukraine)

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 12 квітня Росія випустила 88 дронів по Україні з трьох напрямків. Сили оборони успішно відбили напад, знищивши більшість безпілотників.

Зокрема, російські війська рано вранці атакували Київ. Через атаку сталися пожежі. Постраждали троє людей.

Крім того, дрони атакували Одесу та Харків. І там, і там лунали вибухи. У Харкові є постраждалий після атаки дронів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога