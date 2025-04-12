В Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться у повідомленні КМВА.

Киян просять подбати про свою безпеку - негайно пройти до укриттів і залишатись там до завершення тривоги.

Окрім Києва, тривогу через загрозу балістики оголосили ще у Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській, Дніпропетровввській областях.

Повітряна тривога оголошена в Києві і низці областей 12 квітня (t.me/alarmukraine)