В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявили тревогу днем 12 апреля. Сейчас есть угроза применения баллистики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и КГВА.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в сообщении КГВА.
Киевлян просят позаботиться о своей безопасности - немедленно пройти в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Кроме Киева, тревогу из-за угрозы баллистики объявили еще в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской, Днепропетровской областях.
В ночь на 12 апреля Россия выпустила 88 дронов по Украине с трех направлений. Силы обороны успешно отразили нападение, уничтожив большинство беспилотников.
В частности, российские войска ранним утром атаковали Киев. Из-за атаки произошли пожары. Пострадали трое людей.
Кроме того, дроны атаковали Одессу и Харьков. И там, и там гремели взрывы. В Харькове есть пострадавший после атаки дронов РФ.
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