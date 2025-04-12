В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в сообщении КГВА.

Киевлян просят позаботиться о своей безопасности - немедленно пройти в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Кроме Киева, тревогу из-за угрозы баллистики объявили еще в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской, Днепропетровской областях.

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей 12 апреля (t.me/alarmukraine)