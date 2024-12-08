В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве и ряде областей Украины днем объявили тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской городской военной администрации.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - написал в 15:11 Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в 15:02 и 15:10 военные предупреждали, что в направлении Борисполя с востока и в направлении Киева с юго-востока летит вражеский БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:15 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. В то же время темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако так происходит уже в течение многих месяцев.