У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Нагадаємо, що востаннє повітряну тривогу в Києві оголошували сьогодні вночі.

Ми писали, що російські окупанти в ніч на 11 серпня направили на Київ балістичні ракети та дрони.

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