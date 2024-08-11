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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Фото: по Украине ширится воздушная тревога (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Киевлян предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Киевскую городскую военную администрацию и Воздушные Силы ВСУ.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Заметим, что военные Воздушных сил заявили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, что последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли сегодня ночью.

Мы писали, что российские оккупанты в ночь на 11 августа направили на Киев баллистические ракеты и дроны.

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Война России против УкраиныВоздушная тревога