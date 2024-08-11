В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Напомним, что последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли сегодня ночью.

Мы писали, что российские оккупанты в ночь на 11 августа направили на Киев баллистические ракеты и дроны.

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