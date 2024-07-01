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У Києві та низці областей оголосили тривогу, попереджають про ракетну небезпеку (відбій)

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці північних, а також центральних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:41, повітряну тривогу було оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області. 

Варто додати, що у Харківській області повітряна тривога діє ще з 04:43, а у Донецькій - 08:48. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Ракетна небезпека 

О 11:36 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для північних областей. 

Відбій повітряної тривоги 

У Києві та Київській області, станом на 11:56 було оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас загроза зберігається для інших регіонів. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Обстріли України 

Останні місяці російські терористи посилили масовані обстріли України. Зокрема під удар потрапляють об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим питання посилення протиповітряної оборони (ППО) країни стало гострішим. Здебільшого ворог завдає масованих ударів у нічний період доби.

Як приклад, у ніч на 29 червня росіяни атакували 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Зокрема у ніч на 27 червня було запущено 5 ракет та 23 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось знищити:

  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога