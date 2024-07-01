В Киеве и ряде областей объявили тревогу, предупреждают о ракетной опасности (отбой)

По состоянию на 11:41, воздушная тревога была объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Кировоградской области;

Харьковской области;

Донецкой области.

Стоит добавить, что в Харьковской области воздушная тревога действует еще с 04:43, а в Донецкой - 08:48.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Ракетная опасность

В 11.36 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для северных областей.

Отбой воздушной тревоги

В Киеве и Киевской области, по состоянию на 11:56 был объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время угроза сохраняется для других регионов.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрелы Украины

Последние месяцы российские террористы усилили массированные обстрелы Украины. В частности, под удар попадают объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны стал более острым. В основном враг наносит массированные удары в ночной период суток.

Как пример, в ночь на 29 июня россияне атаковали 10-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. В частности, в ночь на 27 июня было запущено 5 ракет и 23 беспилотника. Тогда же ПВО удалось уничтожить: