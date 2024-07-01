В Киеве и ряде областей объявили тревогу, предупреждают о ракетной опасности (отбой)
В Киеве и ряде северных, а также центральных областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:41, воздушная тревога была объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Кировоградской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области.
Стоит добавить, что в Харьковской области воздушная тревога действует еще с 04:43, а в Донецкой - 08:48.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Ракетная опасность
В 11.36 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для северных областей.
Отбой воздушной тревоги
В Киеве и Киевской области, по состоянию на 11:56 был объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время угроза сохраняется для других регионов.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обстрелы Украины
Последние месяцы российские террористы усилили массированные обстрелы Украины. В частности, под удар попадают объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны стал более острым. В основном враг наносит массированные удары в ночной период суток.
Как пример, в ночь на 29 июня россияне атаковали 10-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. В частности, в ночь на 27 июня было запущено 5 ракет и 23 беспилотника. Тогда же ПВО удалось уничтожить:
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
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