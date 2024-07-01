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В Киеве и ряде областей объявили тревогу, предупреждают о ракетной опасности (отбой)

Понедельник 01 июля 2024 11:51
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу, предупреждают о ракетной опасности (отбой) Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде северных, а также центральных областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:41, воздушная тревога была объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Кировоградской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области.

Стоит добавить, что в Харьковской области воздушная тревога действует еще с 04:43, а в Донецкой - 08:48.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу, предупреждают о ракетной опасности (отбой)

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Ракетная опасность

В 11.36 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для северных областей.

Отбой воздушной тревоги

В Киеве и Киевской области, по состоянию на 11:56 был объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время угроза сохраняется для других регионов.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу, предупреждают о ракетной опасности (отбой)

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обстрелы Украины

Последние месяцы российские террористы усилили массированные обстрелы Украины. В частности, под удар попадают объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны стал более острым. В основном враг наносит массированные удары в ночной период суток.

Как пример, в ночь на 29 июня россияне атаковали 10-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. В частности, в ночь на 27 июня было запущено 5 ракет и 23 беспилотника. Тогда же ПВО удалось уничтожить:

  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

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