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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Субота 31 травня 2025 19:07
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 31 травня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

Сигнал тривоги пролунав о 19:02. Одразу після цього від КМВА з'явилося роз'яснення.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Обстріли України

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють територію України, використовуючи дрони, бомби та ракети.

Зокрема, в ніч на 31 травня ворог атакував нашу країну 114 засобами повітряного нападу. Серед них були 109 дронів (два з них реактивні), 2 зенітно-керовані ракети С-300 і 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Під обстрілами опинилися Сумська, Харківська та Донецька області. Станом на 8:30 стало відомо, що сили ППО збили 69 БпЛА, ще 30 було локально втрачено. Також протиповітряна оборона збила 3 ракети Х-59/69.

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