У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина
Ввечері, 31 травня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Сигнал тривоги пролунав о 19:02. Одразу після цього від КМВА з'явилося роз'яснення.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 19:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли України
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють територію України, використовуючи дрони, бомби та ракети.
Зокрема, в ніч на 31 травня ворог атакував нашу країну 114 засобами повітряного нападу. Серед них були 109 дронів (два з них реактивні), 2 зенітно-керовані ракети С-300 і 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Під обстрілами опинилися Сумська, Харківська та Донецька області. Станом на 8:30 стало відомо, що сили ППО збили 69 БпЛА, ще 30 було локально втрачено. Також протиповітряна оборона збила 3 ракети Х-59/69.
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