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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Суббота 31 мая 2025 19:07
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 31 мая, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Сигнал тревоги прозвучал в 19:02. Сразу после этого от КГВА появилось разъяснение.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Обстрелы Украины

Напомним, что россияне регулярно обстреливают территорию Украины, используя дроны, бомбы и ракеты.

В частности, в ночь на 31 мая враг атаковал нашу страну 114 средствами воздушного нападения. Среди них были 109 дронов (два из них реактивные), 2 зенитно управляемые ракеты С-300 и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Под обстрелами оказались Сумская, Харьковская и Донецкая области. По состоянию на 8:30 стало известно, что силы ПВО сбили 69 БпЛА, еще 30 были локально потеряны. Также противовоздушная оборона сбила 3 ракеты Х-59/69.

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