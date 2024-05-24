ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Київ, П'ятниця 24 травня 2024 09:07
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу Фото: у Києві оголосили поітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу оголосили у Києві зранку 24 травня. Про загрозу також попередили жителів Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 8:57. Через декілька хвилин сирени також завили у Чернігівській області, а також у Київській області.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку у Київській та Чернігівській областях.

Оновлено о 9:14. Повітряні сили оголосили відбій загрози для північних регіонів.

Карта повітряних тривог станом на 9:00

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Новина доповнюється...

Обстріли України

Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти знову почали обстрілювати енергетику України. Росіяни атакують розподільчі мережі, а також знищують генерацію. Через ворожі атаки "Центренерго" втратило всю генерацію, оскільки були знищені Трипільська та Зміївська ТЕС.

Крім того, під ворожими ударами постійно перебувають прифронтові та прикордонні регіони.

Також росіяни майже щоденно обстрілюють Харків. Минулої доби армія РФ декілька разів атакувала місто. Пізно ввечері 23 травня загарбники знову вдарили по Харкову, внаслідок чого були пошкоджені нежитлові будівлі та будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Прикордонники не виключають можливого наступу РФ у Сумській області: маємо бути готовими
Прикордонники не виключають можливого наступу РФ у Сумській області: маємо бути готовими
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити