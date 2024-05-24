У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголосили у Києві зранку 24 травня. Про загрозу також попередили жителів Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку у Київській та Чернігівській областях.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 8:57. Через декілька хвилин сирени також завили у Чернігівській області, а також у Київській області.

Обстріли України

Варто зазначити, що останнім часом російські окупанти знову почали обстрілювати енергетику України. Росіяни атакують розподільчі мережі, а також знищують генерацію. Через ворожі атаки "Центренерго" втратило всю генерацію, оскільки були знищені Трипільська та Зміївська ТЕС.

Крім того, під ворожими ударами постійно перебувають прифронтові та прикордонні регіони.

Також росіяни майже щоденно обстрілюють Харків. Минулої доби армія РФ декілька разів атакувала місто. Пізно ввечері 23 травня загарбники знову вдарили по Харкову, внаслідок чого були пошкоджені нежитлові будівлі та будинки.

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