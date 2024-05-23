ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ знову атакувала Харків: що відомо про пошкодження у місті

Четвер 23 травня 2024 23:15
UA EN RU
РФ знову атакувала Харків: що відомо про пошкодження у місті Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері четверга, 23 травня, в черговий раз атакувала Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехрва в Telegram.

"У місті пролунало кілька вибухів", - написав Терехов.

Пізніше Терехов написав про повторні вибухи у місті. Станом на 23:15 про постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 00:06.

Терехов повідомив, що в результаті останіх обстрілів було пошкоджено як житлові, так і не житлові приміщення.

"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Станом на зараз без постраждалих", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже завдавали ударів по Харкову. Того разу під ворожий обстріл потрапила друкарня Vivat. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Окрім того, під удар потрапило місто Люботин. За попередніми даними, росіяни використали зенітні ракети С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити