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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Киев, Пятница 24 мая 2024 09:07
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога была объявлена в Киеве утром 24 мая. Об угрозе также предупредили жителей Киевской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 8:57. Через несколько минут сирены также завыли в Черниговской области, а также в Киевской области.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

Обновлено в 9:14. Воздушные силы объявили отбой угрозы для северных регионов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:00

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Обстрелы Украины

Следует отметить, что в последнее время российские оккупанты снова начали обстреливать энергетику Украины. Россияне атакуют распределительные сети, а также уничтожают генерацию. Из-за вражеских атак "Центрэнерго" потеряло всю генерацию, поскольку были уничтожены Трипольская и Змиевская ТЭС.

Кроме того, под вражескими ударами постоянно находятся прифронтовые и приграничные регионы.

Также россияне почти ежедневно обстреливают Харьков. За прошедшие сутки армия РФ несколько раз атаковала город. Поздно вечером 23 мая захватчики снова ударили по Харькову, в результате чего были повреждены нежилые здания и дома.

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