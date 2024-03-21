У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

В низці регіонів України, а також у Києві оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:03 повітряну тривогу оголошено в:
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:03 (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
"Київська та Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 13:13 було оголошено про відбій повітряної тривоги.
У ніч на 21 березня російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Ворог застосував:
Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ.
До відбиття були залучені:
Протиповітряна оборона знищила усі ворожі ракети.
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