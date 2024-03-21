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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці регіонів України, а також у Києві оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:03 повітряну тривогу оголошено в: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:03 (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили 

"Київська та Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил. 

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 13:13 було оголошено про відбій повітряної тривоги. 

Масована атака на Україну у ніч на 21 березня 

У ніч на 21 березня російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Ворог застосував: 

  • дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" й "Кинджал"; 
  • 29 крилатих ракет  Х-101/Х-555, які запустили 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району російських Волгодонська та Енгельса. 

Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ. 

До відбиття були залучені: 

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;
  • мобільні вогневі Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила усі ворожі ракети

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КиївРосійська ФедераціяКиївська областьВійна в УкраїніПовітряна тривога