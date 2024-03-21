В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

В ряде регионов Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:03 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:03 (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
"Киевская и Черниговская области – ракетная опасность!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 13:13 было объявлено об отбое воздушной тревоги.
В ночь на 21 марта российские террористы прибегли к массированной атаке против Украины. Враг применил:
Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев.
К отражению были привлечены:
Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.