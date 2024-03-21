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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде регионов Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:03 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:03 (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

"Киевская и Черниговская области – ракетная опасность!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Отбой воздушной тревоги 

По состоянию на 13:13 было объявлено об отбое воздушной тревоги. 

Массированная атака на Украину в ночь на 21 марта

В ночь на 21 марта российские террористы прибегли к массированной атаке против Украины. Враг применил: 

  • две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал"; 
  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запустили 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района российских Волгодонска и Энгельса. 

Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев. 

К отражению были привлечены: 

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил;
  • мобильные огневые Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты

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