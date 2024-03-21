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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Четвер 21 березня 2024 13:12
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій) Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці регіонів України, а також у Києві оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:03 повітряну тривогу оголошено в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:03 (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

"Київська та Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 13:13 було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Масована атака на Україну у ніч на 21 березня

У ніч на 21 березня російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Ворог застосував:

  • дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" й "Кинджал";
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запустили 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району російських Волгодонська та Енгельса.

Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ.

До відбиття були залучені:

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;
  • мобільні вогневі Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила усі ворожі ракети.

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