У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)
В низці регіонів України, а також у Києві оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:03 повітряну тривогу оголошено в:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:03 (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
"Київська та Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 13:13 було оголошено про відбій повітряної тривоги.
Масована атака на Україну у ніч на 21 березня
У ніч на 21 березня російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Ворог застосував:
- дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" й "Кинджал";
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запустили 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району російських Волгодонська та Енгельса.
Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ.
До відбиття були залучені:
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;
- мобільні вогневі Сил оборони України.
Протиповітряна оборона знищила усі ворожі ракети.
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