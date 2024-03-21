У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

В низці регіонів України, а також у Києві оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:03 повітряну тривогу оголошено в: Києві;

Київській області;

Чернігівській області. Фото: карта повітряних тривог станом на 13:03 (alerts.in.ua) Що кажуть Повітряні сили "Київська та Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пише пресслужба Повітряних сил. Відбій повітряної тривоги Станом на 13:13 було оголошено про відбій повітряної тривоги. Масована атака на Україну у ніч на 21 березня У ніч на 21 березня російські терористи вдались до масованої атаки проти України. Ворог застосував: дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" й "Кинджал";

29 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запустили 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району російських Волгодонська та Енгельса. Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ. До відбиття були залучені: зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил;

мобільні вогневі Сил оборони України. Протиповітряна оборона знищила усі ворожі ракети.