В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

В ряде регионов Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:03 воздушная тревога объявлена в: Киеве;

Киевской области;

Черниговская область. Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:03 (alerts.in.ua) Что говорят Воздушные силы "Киевская и Черниговская области – ракетная опасность!", - пишет пресс-служба Воздушных сил. Отбой воздушной тревоги По состоянию на 13:13 было объявлено об отбое воздушной тревоги. Массированная атака на Украину в ночь на 21 марта В ночь на 21 марта российские террористы прибегли к массированной атаке против Украины. Враг применил: две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал";

29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запустили 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района российских Волгодонска и Энгельса. Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев. К отражению были привлечены: зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил;

мобильные огневые Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты.