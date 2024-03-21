В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)
В ряде регионов Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:03 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговская область.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:03 (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
"Киевская и Черниговская области – ракетная опасность!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 13:13 было объявлено об отбое воздушной тревоги.
Массированная атака на Украину в ночь на 21 марта
В ночь на 21 марта российские террористы прибегли к массированной атаке против Украины. Враг применил:
- две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал";
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запустили 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района российских Волгодонска и Энгельса.
Ракеты заходили с севера, а основным направлением удара был Киев.
К отражению были привлечены:
- зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил;
- мобильные огневые Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты.
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