У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: повідомляють про атаку "Шахедів"



У ЗСУ також попередили про те, що ударні безпілотники типу "Шахед" летять із півночі у бік Києва.

В Офісі президента закликали не знімати роботу ППО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не знімати роботу українських сил ППО, які "працюють" по "Шахедах" та не публікувати у різних каналах.

Атака дронів на Україну

Увечері 17 листопада у Запоріжжі пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги. Голова Запорізької ОВА повідомив про ворожі дрони, що знаходяться над містом.

У ніч проти 17 листопада ворог атакував територію України дронами. Вибухи чули на Хмельниччині. Пізніше стало відомо про роботу сил ППО у регіоні.

Останнім часом російські окупанти збільшили кількість та інтенсивність ударів дронами-камікадзе територією України. Так, 16 листопада вранці окупанти випустили Україною з півдня ударні безпілотники, імовірно "Шахеди". Групи дронів рухалися у бік Хмельницької області.