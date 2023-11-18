В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: сообщают об атаке "Шахедов"



В ВСУ также предупредили о том, что ударные беспилотники типа "Шахед" летят с севера в сторону Киева.

В Офисе президента призвали не снимать работу ПВО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу украинских сил ПВО, которые "работают" по "Шахедам" и не публиковать в различных каналах.

Атака дронов на Украину

Вечером 17 ноября в Запорожье раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. Голова Запорожской ОВА сообщил об вражеских дронах, находящихся над городом.

В ночь на 17 ноября враг атаковал территорию Украины дронами. Взрывы слышали в Хмельницкой области. Позже стало известно о работе сил ПВО в регионе.

В последнее время российские оккупанты увеличили количество и интенсивность ударов дронами-камикадзе по территории Украины. Так, 16 ноября утром оккупанты выпустили по Украине с юга ударные беспилотники, предположительно "Шахеды". Группы дронов двигались в сторону Хмельницкой области.