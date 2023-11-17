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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

Запоріжжя, П'ятниця 17 листопада 2023 20:22
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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів Архівне фото: У Запоріжжі пролунали звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Запоріжжі сьогодні ввечері, 17 листопада, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Раніше в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Також голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляв про ворожі дрони, які перебувають над містом.

Офіційної інформації про причини вибуху поки що немає.

Удари по Запоріжжю

Росіяни періодично атакують обласний центр за допомогою ракет або дронів.

Уранці 18 жовтня росіяни поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Тоді загарбники вдарили по місту ракетами С-300. Так, одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з під'їздів із 3 по 5 поверх.

Також 24 числа повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Запоріжжя за допомогою ракет, попередньо - балістичних. У місті зафіксували влучання по території підприємства.

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