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У Хмельницькій області чути вибухи, повідомляють про роботу сил ППО

П'ятниця 17 листопада 2023 03:31
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У Хмельницькій області чути вибухи, повідомляють про роботу сил ППО Фото: на Хмельниччині чути вибухи, працює ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області було чути вибухи під час повітряної тривоги, у регіоні працювали сили ППО сьогодні вночі, 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні заступника голови Хмельницької ОВА.

Обстріли Хмельницької області

Війська РФ останнім часом активізували удари за допомогою дронів-камікадзе по Хмельницькій області. Так, у четвер, 16 листопада, окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Відомо, що на Хмельниччині чули вибухи через роботу ППО. Спікер Повітряних сил ЗСУ Гнат підтвердив, що регіон атакують "Шахеди".

Внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Водій отримав незначні поранення. Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено покрівельні покриття, вікна майстерні та 3-х поверхової будівлі, а також сім ємностей для зберігання олії.

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