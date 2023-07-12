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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про атаку дронів

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Середа 12 липня 2023 01:30
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про атаку дронів Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві, а також низці північних та центральних областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: попереджають про атаку дронів

За даними Повітряних сил ЗСУ, є небезпека атаки російських дронів-камікадзе типу Shahed.

В Офісі президента закликали не ігнорувати тривоги

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав уважно ставитись до повітряних тривог та не знімати роботу сил ППО.

У Київській області виявлені дрони, працює ППО

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нічні атаки України дронами-камікадзе

Російські війська регулярно атакують регіони України ударними безпілотниками, які купують у Ірану.

Так, окупанти вчора, 11 липня, намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Загалом вони застосували 28 одиниць ударних безпілотників, 26 із яких збили українські захисники.

Як зазначили в КМВА, всі дрони, що летіли у бік Києва, були знищені. В Одеській області під удар потрапив зерновий термінал, що знаходиться на території одного з морських портів Одеської області. Після атаки там почалася пожежа.

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