У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 13:26. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили Повітряні сили.

Окрім цього, деякий час тому повідомлялось про загрозу ударних дронів з північного напрямку.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

