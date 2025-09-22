В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике

В Киеве и ряде регионов Украины днем понедельника, 22 сентября, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 13:26. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили Воздушные силы.
Кроме этого, некоторое время назад сообщалось об угрозе ударных дронов с северного направления.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
Поздно вечером 21 сентября российская армия осуществила очередную атаку по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за угрозы ударов в ряде областей, в частности на Киевщине и Сумщине, объявляли воздушную тревогу. На Киевщине повреждения зафиксированы в четырех районах.
Утром 22 сентября враг нанес авиационный удар по Запорожью, сбросив на город около пяти управляемых авиабомб. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека.
Подробно о том, что известно о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.