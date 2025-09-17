У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 01:53. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили.

Також варто зауважити, що наразі низка регіонів України перебуває під дроновою атакою.

Оновлено о 02:10

У Києві та низці областей відбій балістичної загрози. Однак все ще триває "шахедна" атака.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

