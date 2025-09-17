У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України у ніч на середу, 17 вересня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 01:53. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили.
Також варто зауважити, що наразі низка регіонів України перебуває під дроновою атакою.
Оновлено о 02:10
У Києві та низці областей відбій балістичної загрози. Однак все ще триває "шахедна" атака.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські війська масово атакували майже всі регіони України ударними дронами.
У Києві також оголошували повітряну тривогу. Повідомлялось про дрони над лівим берегом столиці. На околицях Києва було чути вибухи через роботу сил ППО.
Близько півночі російські терористи завдали 10 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місцях прильотів спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки, є загиблий і поранені.