У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України ввечері 13 серпня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська в областях, де оголошено тривогу!", - повідомили в Повітряних силах.
Там також попередили про швидкісну ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину, на південно-західний напрямок.
Також швидкісна ціль рухається на Десну.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
У Києві та інших регіонах країни відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.
Нагадаємо, у ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну 49 дронами-камікадзе Shahed та безпілотниками-іміторами, а також двома балістичними ракетами. Повітряні сили збили або подавили більшу частину цілей.
Загалом протягом ночі ударними дронами було атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами ворог вдарив по Полтавській області.
Зокрема, сьогодні вночі у Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики.
Також російські війська вранці 13 серпня накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька сусідніх будинків - зруйновано дахи та фасади, вибито вікна. На місці продовжують працювати екстрені служби.