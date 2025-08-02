У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України у суботу, 2 серпня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 07:58. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних Силах.
У регіонах, де оголошено повітряну тривогу, жителям радять залишатися в безпечних місцях і не нехтувати правилами безпеки.
У разі загрози - обов’язково пройти до укриттів. Також нагадують: знімати або публікувати роботу сил ППО суворо заборонено.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 липня, російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровській області.
Окрім того, вночі у Запорізькій області під російський обстріл потрапила виправна колонія.
Внаслідок атаки багато людей загинули і десятки постраждали. Через ворожу атаку зруйновано приміщення установи, а також пошкоджено приватні будинки поруч.
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