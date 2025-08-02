У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 07:58. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних Силах.

У регіонах, де оголошено повітряну тривогу, жителям радять залишатися в безпечних місцях і не нехтувати правилами безпеки.

У разі загрози - обов’язково пройти до укриттів. Також нагадують: знімати або публікувати роботу сил ППО суворо заборонено.

Де оголошено тривогу