В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 2 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 07:58. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных Силах.
В регионах, где объявлена воздушная тревога, жителям советуют оставаться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности.
В случае угрозы - обязательно пройти в укрытия. Также напоминают: снимать или публиковать работу сил ПВО строго запрещено.
Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.
Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония.
В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.