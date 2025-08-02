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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Субота 02 серпня 2025 08:11
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Фото: Повітряна тривога в Україні 2 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві та низці регіонів України у суботу, 2 серпня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 07:58. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних Силах.

У регіонах, де оголошено повітряну тривогу, жителям радять залишатися в безпечних місцях і не нехтувати правилами безпеки.

У разі загрози - обов’язково пройти до укриттів. Також нагадують: знімати або публікувати роботу сил ППО суворо заборонено.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ворожі обстріли

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 липня, російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровській області.

Окрім того, вночі у Запорізькій області під російський обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок атаки багато людей загинули і десятки постраждали. Через ворожу атаку зруйновано приміщення установи, а також пошкоджено приватні будинки поруч.

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