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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Суббота 02 августа 2025 08:11
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Фото: Воздушная тревога в Украине 2 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 2 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 07:58. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных Силах.

В регионах, где объявлена воздушная тревога, жителям советуют оставаться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности.

В случае угрозы - обязательно пройти в укрытия. Также напоминают: снимать или публиковать работу сил ПВО строго запрещено.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Вражеские обстрелы

Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.

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