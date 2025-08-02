В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 2 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 07:58. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных Силах.
В регионах, где объявлена воздушная тревога, жителям советуют оставаться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности.
В случае угрозы - обязательно пройти в укрытия. Также напоминают: снимать или публиковать работу сил ПВО строго запрещено.
Где объявлена тревога
Вражеские обстрелы
Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.
Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.
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