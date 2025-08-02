В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины в субботу, 2 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 07:58. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных Силах.

В регионах, где объявлена воздушная тревога, жителям советуют оставаться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности.

В случае угрозы - обязательно пройти в укрытия. Также напоминают: снимать или публиковать работу сил ПВО строго запрещено.

Где объявлена тревога