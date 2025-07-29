У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 29 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 18:44. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні вночі, 29 липня, російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровській області.
Окрім того, вночі у Запорізькій області під російський обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок атаки багато людей загинули і десятки постраждали. Через ворожу атаку зруйновано приміщення установи, а також пошкоджено приватні будинки поруч.
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