В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 29 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 18:44. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью, 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.
Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также повреждены частные дома рядом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.