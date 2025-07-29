В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 18:44. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

