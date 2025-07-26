У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України в суботу, 26 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено в Києві - близько 12:06. А згодом він поширився на низку областей України.
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках", - повідомили Повітряні сили.
Також у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.
О 12:11 повідомили військові про ракету в Київську область.
У КМДА зазначили, що зафіксовано рух ворожих ракет. У регіоні працють сили ППО.
Влада міста наголошує, що не можна фотографувати та знімати роботу захисників ППО.
Вже о 12:13 тривога поширилася в Житомирській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях.
У ніч на 26 липня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши різні типи озброєння - від керованих авіабомб до "Шахедів".
Найбільше постраждав Харків, по якому ворог здійснив понад 20 ударів. Унаслідок повторної атаки по місцях, куди вже прибули рятувальники, поранення дістали п'ятеро осіб, зокрема троє співробітників ДСНС.
Крім того, Росія випустила по Україні 208 дронів і 27 ракет у ніч на 26 липня. Основним напрямком удару була Дніпропетровська область.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ніякої "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.