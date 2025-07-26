У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено в Києві - близько 12:06. А згодом він поширився на низку областей України.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках", - повідомили Повітряні сили.

Також у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.

О 12:11 повідомили військові про ракету в Київську область.

У КМДА зазначили, що зафіксовано рух ворожих ракет. У регіоні працють сили ППО.

Влада міста наголошує, що не можна фотографувати та знімати роботу захисників ППО.

Де оголошено тривогу

Вже о 12:13 тривога поширилася в Житомирській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях.