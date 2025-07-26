В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Ночной обстрел

В ночь на 26 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив различные типы вооружения - от управляемых авиабомб до "Шахедов".

Больше всего пострадал Харьков, по которому враг совершил более 20 ударов. В результате повторной атаки по местам, куда уже прибыли спасатели, ранения получили пять человек, в том числе трое сотрудников ГСЧС.

Кроме того, Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

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