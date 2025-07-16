У Києві та низці областей оголошували тривогу: попереджали про загрозу балістики

Атака РФ на Україну 16 липня

Минулої ночі у Харкові лише за чверть години пролунало 17 вибухів, через масовану атаку троє людей отримали поранення. А ось у Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.

Більше про наслідки атаки на Україну - читайте у матеріалі РБК‑Україна.

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