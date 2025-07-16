RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: предупреждали об угрозе баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в среду, 16 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:22. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 17:45

Воздушные силы объявили об отбое угрозы баллистического удара.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

 

Атака РФ на Украину 16 июля

Прошлой ночью в Харькове всего за четверть часа прогремело 17 взрывов, из-за массированной атаки три человека получили ранения. А вот в Кривом Роге сначала попала ракета, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе масштабные отключения света, возможны перебои с водой.

Больше о последствиях атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News