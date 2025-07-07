У Києві та низці областей оголошено тривогу: РФ запустила балістику

У Києві та низці регіонів України у понеділок, 7 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у східних областях, але потім він поширився і на Київ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.
Водночас у низці областей оголошено тривогу через загрозу ударних дронів типу "Шахед".
Оновлено о 08:10
По областях оголошено відбій тривоги через загрозу балістики. Водночас все ще триває небезпека через ударні "Шахеди" у Сумській та Харківській області. За даними Повітряних сил, дрони рухаються у східному напрямку.
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
У ніч на 6 липня у Київській області троє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.
Водночас російська армія кілька разів атакувала Харків дронами. За даними місцевої влади, двоє людей постраждали, немовля отримало стресову реакцію.
Також під ударом ворога було Запоріжжя, є пошкодження та руйнування у місті.
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