У Києві та низці областей оголошено тривогу: РФ запустила балістику

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у східних областях, але потім він поширився і на Київ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.

Водночас у низці областей оголошено тривогу через загрозу ударних дронів типу "Шахед".

Оновлено о 08:10

По областях оголошено відбій тривоги через загрозу балістики. Водночас все ще триває небезпека через ударні "Шахеди" у Сумській та Харківській області. За даними Повітряних сил, дрони рухаються у східному напрямку.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу