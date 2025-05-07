У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
У Києві та низці областей України ввечері 7 травня оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!", - попередили в Повітряних силах.
Карта повітряних тривог станом на 17:07
Оновлено 17:25
В Україні відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Водночас зберігається загроза застосування ворогом ударних дронів в областях, де оголошено тривогу, та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Обстріл України 7 травня
Росія випустила по Україні в ніч на 7 травня 187 дронів. Також окупанти атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами.
Пуски безпілотників були з шести напрямків - Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Гвардійського у Криму.
ППО цієї ночі працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Військовим вдалося збити дві ракети та 81 дрон. Ще 64 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені.
Зокрема, під ударом ворога був Київ. Спочатку окупанти випустили по столиці балістику. Ворожу ракету вдалося збити, але уламки впали у Солом'янському районі.
Також у Києві вночі збивали російські дрони. Наслідки атаки РФ зафіксували у кількох районах. У Шевченківському районі через влучання безпілотника загинули мати й син 1960 та 1997 року народження. Відомо, що у столиці внаслідок нальоту дронів постраждали семеро осіб, з них четверо - діти.
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