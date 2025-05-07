В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде областей Украины вечером 7 мая объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - предупредили в Воздушных силах.
Карта воздушных тревог по состоянию на 17:07
Обновлено 17:25
В Украине отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В то же время сохраняется угроза применения врагом ударных дронов в областях, где объявлена тревога, и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Обстрел Украины 7 мая
Россия выпустила по Украине в ночь на 7 мая 187 дронов. Также оккупанты атаковали Украину пятью баллистическими ракетами.
Пуски беспилотников были с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в Крыму.
ПВО этой ночью работала на востоке, севере, юге и в центре страны. Военным удалось сбить две ракеты и 81 дрон. Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.
В частности, под ударом врага был Киев. Сначала оккупанты выпустили по столице баллистику. Вражескую ракету удалось сбить, но обломки упали в Соломенском районе.
Также в Киеве ночью сбивали российские дроны. Последствия атаки РФ зафиксировали в нескольких районах. В Шевченковском районе из-за попадания беспилотника погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения. Известно, что в столице в результате налета дронов пострадали семь человек, из них четверо - дети.
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