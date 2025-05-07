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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Среда 07 мая 2025 17:07
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Фото: В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины вечером 7 мая объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - предупредили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:07

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Обновлено 17:25

В Украине отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В то же время сохраняется угроза применения врагом ударных дронов в областях, где объявлена тревога, и угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обстрел Украины 7 мая

Россия выпустила по Украине в ночь на 7 мая 187 дронов. Также оккупанты атаковали Украину пятью баллистическими ракетами.

Пуски беспилотников были с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в Крыму.

ПВО этой ночью работала на востоке, севере, юге и в центре страны. Военным удалось сбить две ракеты и 81 дрон. Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.

В частности, под ударом врага был Киев. Сначала оккупанты выпустили по столице баллистику. Вражескую ракету удалось сбить, но обломки упали в Соломенском районе.

Также в Киеве ночью сбивали российские дроны. Последствия атаки РФ зафиксировали в нескольких районах. В Шевченковском районе из-за попадания беспилотника погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения. Известно, что в столице в результате налета дронов пострадали семь человек, из них четверо - дети.

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