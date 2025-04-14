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У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику

Понеділок 14 квітня 2025 21:06
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У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику Ілюстративне фото: у Києві оголошено повітряну тривогу 14 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері понеділка, 14 квітня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 21:10.

Повітряні суми повідомили про удар балістикою по Сумах.

"Прихід балістичного озброєння ворога в межах міста Суми", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику

Нагадаємо, в ніч на 13 квітня Росія атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників. Під час атаки в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.

А у ніч на 14 квітня Росія атакувала Україну понад 60 дронами. У Повітряних силах розповіли скільки вдалося збити ворожих безпілотників.

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