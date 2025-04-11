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У Києві та низці областей оголошено тривогу: Повітряні сили назвали причину

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 11 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 11 квітня, у Києві та низці областей оголошували сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а потім про небезпеку оголосили у північних та східних регіонах.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Там почалась пожежа, а також вже відомо про постраждалих та жертву.

Через ударні дрони це у низці областей було оголошено тривогу. А у Києві було чути роботу ППО по безпілотниках.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також російський безпілотник завдав удару по житлових багатоквартирних будинках у Житомирському районі. Вже відомо про жертву та постраждалих. 

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога