У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістичного удару

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 18 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Сигнал тривоги було оголошено у Києві, а через деякий час він поширився на східні, центральні, північні та південні області.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
апередодні ввечері ми писали про те, що російські безпілотники заходили у повітряний простір України з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".
Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.
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