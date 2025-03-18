У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістичного удару

Сигнал тривоги було оголошено у Києві, а через деякий час він поширився на східні, центральні, північні та південні області.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу