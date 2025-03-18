В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистического удара

Сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а через некоторое время он распространился на восточные, центральные, северные и южные области.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога