У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а потім попередження про небезпеку поширилось на північні, центральні та східні області.

"Ракетна небезпека в областях, в яких оголошено тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Згодом там уточнили, що було зафіксовано швидкісну ціль, яка рухалась через Сумську область у напрямку Чернігівської.

Оновлено о 08:47.

У Києві та по областях оголошено про відбій тривоги.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Вчора ввечері російська армія атакувала Миколаїв дронами. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі, і не обійшлося без постраждалих.

Також крім Миколаєва, Росія вчора ввечері атакувала "Шахедом" приватний сектор у Сумах. Унаслідок атаки було пошкоджено кілька будинків, вибито вікна, а також пробито стіну.