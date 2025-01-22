У Києві та низці областей оголошено тривогу через ракетну небезпеку

У Києві та по решті регіонів України вранці середи, 22 січня було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а потім попередження про небезпеку поширилось на північні, центральні та східні області.
"Ракетна небезпека в областях, в яких оголошено тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Згодом там уточнили, що було зафіксовано швидкісну ціль, яка рухалась через Сумську область у напрямку Чернігівської.
Оновлено о 08:47.
У Києві та по областях оголошено про відбій тривоги.
Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
Вчора ввечері російська армія атакувала Миколаїв дронами. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі, і не обійшлося без постраждалих.
Також крім Миколаєва, Росія вчора ввечері атакувала "Шахедом" приватний сектор у Сумах. Унаслідок атаки було пошкоджено кілька будинків, вибито вікна, а також пробито стіну.
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