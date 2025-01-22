В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось на северные, центральные и восточные области.

"Ракетная опасность в областях, в которых объявлена тревога", - сообщили Воздушные силы.

Впоследствии там уточнили, что было зафиксировано скоростную цель, которая двигалась через Сумскую область в направлении Черниговской.

Обновлено в 08:47.

В Киеве и по областям объявлено об отбое тревоги.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Вчера вечером российская армия атаковала Николаев дронами. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары, и не обошлось без пострадавших.

Также кроме Николаева, Россия вчера вечером атаковала "Шахедом" частный сектор в Сумах. В результате атаки были повреждены несколько домов, выбиты окна, а также пробита стена.